Sono già iniziate le ricerche da parte delle autorità liguti nei confronti del pirata della strada che questa mattina presto avrebbe investito due studenti che camminavano fra le vie di Sanremo. I due giovani, entrambi minorenni, sarebbero in gravi condizioni di salute.

Studenti investiti dal mezzo pirata: lo scontro

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 7 della mattina di oggi, quando i due ragazzi erano appena usciti di casa per recarsi a scuola. Un mezzo non ancora identificato, probabilmente si tratta di un camion blu dalle tracce rinvenute, li ha investiti e poi è fuggito. Dopo l’impatto, infatti, l’autista non si è fermato a prestare aiuto ai due ragazzini di 15 e 13 anni (uno studente e una studentessa), cercando di far perdere le proprie tracce.

Studenti investiti dal mezzo pirata: i soccorsi

Tanti altri studenti presenti in zona nel momento dello schianto si sono precipitati in aiuto dei due ragazzini feriti e qualcuno di loro si è premurato di chiamare i soccorsi. Sul luogo dell’incidente la polizia locale, polizia, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso: è servito anche l’intervento dell’elisoccorso.