Un uomo di 47 anni è stato fermato dai carabinieri di Casal di Principe per aver tentato di gettare della droga nel wc.

Uomo cerca di disfarsi della droga nel wc. Cos’è successo?

È accaduto ieri mattina a Casal di Principe dove i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato un 47enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri, arrivati a casa per una perquisizione, hanno visto l’uomo dirigersi in bagno con l’intenzione di disfarsi di una scatolina in metallo che conteneva 24 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,075 grammi.

La scoperta dei carabinieri prima dell’arresto dell’uomo che ha tentato di gettare della droga nel wc

Durante la perquisizione la casa si è rivelata un nascondiglio di droga in ogni angolo. Sempre all’interno del bagno, sul davanzale della finestra, i militari dell’Arma dei carabinieri hanno trovato e sequestrato 29,335 grammi di droga, riposta in due bustine in cellophane, oltre a un bussolotto in plastica contenente altre quattro dosi.

Tenta di gettare la droga nel wc, uomo arrestato dai carabinieri

Oltre a un grande quantitativo di droga, i carabinieri hanno trovato anche una somma di 3.400 euro, in contanti. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.