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Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’AI - Eurofocus podcast, Adnkronos

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Due documenti, due visioni, una stessa ambizione: controllare il futuro dell’intelligenza artificiale. Dalla Silicon Valley arriva una dottrina del potere, dall’Europa un tentativo di autonomia.  Ma tra manifesto e strategia emerge una contraddizione che riguarda soprattutto noi europei.  È d...

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Due documenti, due visioni, una stessa ambizione: controllare il futuro dell’intelligenza artificiale. Dalla Silicon Valley arriva una dottrina del potere, dall’Europa un tentativo di autonomia.  Ma tra manifesto e strategia emerge una contraddizione che riguarda soprattutto noi europei.  È davvero possibile costruire una sovranità tecnologica senza controllare il capitale?

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