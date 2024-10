Tanta paura in Via Catania a Palermo: anziana sfonda una vetrina e finisce con l'auto dentro una farmacia

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre alle ore 17:30 circa, una donna ha perso il controllo della sua auto Fiat Seicento ed ha sfondato la vetrina della farmacia Maymone in Via Catania, a Palermo.

Auto sfonda vetrina di una farmacia a Palermo

Alle ore 17:30, i vigili del fuoco sono giunti in Via Catania, all’angolo Via Giacomo Cusmano, a Palermo, in seguito ad un incidente stradale.

Un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, ha sfondato la vetrina di un’attività. Ingenti danni, ma fortunatamente sul marciapiede non stava transitando nessun pedone. Secondo le prime informazioni, anche il conducente non avrebbe riportato ferite preoccupanti.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’attività coinvolta. Tuttavia, sul posto è arrivata anche la Polizia Municipale per effettuare le prime indagini e regolare il traffico in tilt.

Auto sfonda vetrina di una farmacia a Palermo: le prime ipotesi

Fra le prime ipotesi c’è quella dell’errore: la 71enne potrebbe aver ingranato la prima al posto della retromarcia, salendo sul marciapiede e terminando la sua corsa contro la vetrina.

In queste ore le forze dell’ordine lavoreranno per chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto e stabiliranno le responsabilità.