Verso le 5:00 di questa mattina, lunedì 19 agosto, al largo di Porticello, vicino Palermo, è affondata la Bajesian, un’imbarcazione a vela di 56 metri che aveva 22 persone a bordo. Al momento si contano sette dispersi.

Il drammatico incidente questa mattina in mare a Palermo

C’era un intenso fenomeno temporalesco, pioggia e vento in mare questa mattina. L’imbarcazione sarebbe affondata a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona.

I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi per raggiungere lo scafo, a 49 metri di profondità, mentre i carabinieri, 118 e protezione civile stanno accogliendo i superstiti a Porticello.

Le persone salvate e i dispersi

Secondo le prime indiscrezioni, sulla barca a vela c’era un gruppo di turisti che aveva scelto la Sicilia per trascorrere le vacanze: cittadini inglesi, neozelandesi, irlandesi. Un superstite proviene dallo Sri Lanka e due hanno un doppio passaporto inglese-francese.

Tra le persone tratte in salvo c’è anche un bambino di meno di un anno, che è stato portato all’Ospedale dei Bambini di Palermo per essere tenuto in osservazione.

Dell’equipaggio sarebbe disperso solo il cuoco. Oltre a lui mancherebbero all’appello quattro britannici, un canadese e due americani. Le ricerche per il loro ritrovamento sono in corso.

Le indagini dopo l’incidente

Nelle prossime ore saranno sentiti i quindici superstiti compreso il comandante dell’imbarcazione che è riuscito a mettersi in salvo.