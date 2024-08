Nove persone sono state soccorse nella serata di ieri, venerdì 16 agosto, dal personale della Guardia costiera dopo che l’imbarcazione su cui viaggiavano è stata avvolta dal fumo mentre si trovava nella rada del mar Grande a Taranto.

L’intervento dei soccorsi in mare

A lanciare il primo allarme è stato il diportista che ha fatto scattare i soccorsi: sul luogo sono intervenuti poi, i vigili del fuoco e una nave mercantile.

A seguito della segnalazione è stata immediatamente disposta l’uscita della M/V CP 840, del mezzo veloce G.C. A85, delle unità dei Vigili del Fuoco, ed ordinato alla nave mercantile più vicina alle coordinate dell’accaduto di intervenire rimanendo a disposizione e calando le scialuppe di salvataggio.

In breve tempo l’imbarcazione è stata bonificata e, scortata dalla motovedetta della Guardia costiera, ha raggiunto l’ormeggio del Porto di Taranto.

Il recupero dei passeggeri

Attimi di panico e preoccupazione per i passeggeri che sono stati messi in sicurezza e portati a terra. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito: spaventati ma in buone condizioni di salute.

Le cause dell’incendio in barca

Non si hanno informazione, al momento, sulle cause che hanno provocato l’incendio. Le forze dell’ordine starebbero effettuando le prime indagini per chiarire quanto accaduto.