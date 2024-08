Nove persone sono rimaste ferite a Formentera, dopo che la barca a vela dove si trovavano, si è schiantata contro le rocce. La causa è stata una burrasca molto violenta che stava imperversando proprio in quel momento.

Incidente in barca a Formentera

El Pais ha riportato la notizia di una barca a vela che si è schiantata contro gli scogli a Formentera, mentre stava imperversando una burrasca. Sul posto, ovvero la località di Cala Saona, sono intervenuti subito i vigili del fuoco.

A bordo dell’imbarcazione erano presenti nove italiani, tutti feriti e tutti trasportati in ospedale per accertamenti. Stando alle informazioni trapelate, non ci sarebbe nessuno in pericolo di vita: la maggior parte ha riportato ferite lievi e contusioni, tuttavia a un uomo è stato amputato un dito mentre una donna ha subito un grave trauma a una gamba.

Le condizioni meteorologiche a Formentera

I feriti sono stati tratti in salvo dai pompieri, che li hanno trovati intrappolati nell’imbarcazione, in balia delle onde altissime sospinte dal vento. Nelle ultime ore, diverse zone della Spagna sono state colpite da ondate di maltempo che stanno generando disagi e incidenti analoghi.

Non abbiamo particolari dettagli in merito all’incidente della barca a vela a Formentera, sempre sull’isola però ci sono stati altri episodi preoccupanti, ad esempio le autorità sono alla ricerca di un pescatore che attualmente risulta disperso.

Per le condizioni meteo sfavorevoli, i residenti e i turisti che in questo periodo affollano l’isola, sono stati invitati alla prudenza.