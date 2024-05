Palermo: eurodeputata Donato ai funerali del marito 'Mi batterò per sempre per la verità'**

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - "Ringrazio la Squadra mobile, le forze dell'Ordine, la magistratura perché combattono ogni giorno per la verità, per la legalità e la giustizia. E questa è sempre stata e sarà da oggi, per sempre, la mia battaglia e dovr&agr...

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) – "Ringrazio la Squadra mobile, le forze dell'Ordine, la magistratura perché combattono ogni giorno per la verità, per la legalità e la giustizia. E questa è sempre stata e sarà da oggi, per sempre, la mia battaglia e dovrà essere la nostra battaglia". Lo ha detto l'eurodeputata Francesca Donato, la vedova di Angelo Onorato, che ha preso la parola durante i funerali in Cattedrale a Palermo durante i funerali.