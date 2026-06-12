Palestinesi e israeliani in marcia contro sfratto comunità beduina

Palestinesi e israeliani in marcia contro sfratto comunità beduina

Khan al-Ahmar (Cisgiordania occupata), 12 giu. (askanews) – Palestinesi e attivisti israeliani di sinistra manifestano contro lo sgombero previsto degli abitanti del villaggio di Khan al-Ahmar, a est di Gerusalemme, nella Cisgiordania occupata. Il 19 maggio 2026, il ministro delle finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha dichiarato che il procuratore della Corte penale internazionale ha richiesto un mandato di arresto nei suoi confronti, accusando l’Autorità Palestinese di aver spinto per l’azione.

Smotrich ha affermato che avrebbe reagito ordinando l’evacuazione della comunità beduina palestinese di Khan al-Ahmar, nella Cisgiordania occupata. Khan al-Ahmar si trova vicino a un’area che Israele intende utilizzare per il suo controverso progetto di sviluppo E1, che faciliterebbe l’espansione degli insediamenti nella zona vicino a Gerusalemme.