Pallanuoto: Allucci, 'pass olimpico finalmente è arrivato, ai Giochi vedremo un'altra Italia'**

Roma, 16 feb. – (Adnkronos) – "Per fortuna il pass olimpico è arrivato, le ragazze se lo sono guadagnato all'ultima occasione ma se lo sono meritato. Mancare la seconda Olimpiade di fila sarebbe stato un rammarico troppo grande. Ora contano i Giochi dove sono sicura vedremo un'altra Italia". Così all'Adnkronos Carmella Allucci, difensore delle Setterosa campione olimpico ad Atene 2004, in merito alla qualificazione olimpica delle azzurre, raggiunta con il successo sul Canada nella finale per il settimo posto dei mondiali di Doha. "In questi mondiali le ragazze non hanno fatto prestazioni all'altezza del loro valore -prosegue Allucci-, non so se per la tensione o per un calendario che non ha aiutato, visto che il mese scorso ci sono stati gli Europei e forse la forma a Doha era un po' in calando. Questa squadra sicuramente è in grado di fare un gioco più brillante e penso che lo rivedremo a Parigi".