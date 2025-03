Dopo le dimissioni dall’ospedale, il corteo automobilistico papale ha preso il via per accompagnare il Papa verso la residenza di Santa Marta. Il Pontefice ha lasciato l’Ospedale Gemelli, dove aveva trascorso un lungo periodo di ricovero a causa di una polmonite bilaterale e di un’infezione respiratoria polimicrobica. Dopo un’ospedalizzazione durata 38 giorni, il Papa è ora pronto a tornare a Santa Marta, dove proseguirà la sua convalescenza.

Papa Francesco si sta dirigendo verso la basilica di Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi che visita frequentemente per dedicarsi alla preghiera, sia prima che dopo i suoi viaggi apostolici. Questo santuario mariano, che riveste un grande significato spirituale per il Pontefice, è anche il punto di riferimento in occasioni speciali e momenti di particolare importanza, dove il Papa si raccoglie in meditazione e gratitudine.