Come sta il Papa? L’importante bollettino medico del 19 marzo dalla Santa Sede

Mattarella ha assicurato la sua riconoscenza per i dodici anni in cui Papa Francesco ha offerto la più autentica testimonianza dei valori evangelici, con un servizio costante non solo alla Chiesa cattolica, ma all’intera Umanità.

“Di questo afflato la lettera enciclica Dilexit nos offre un esempio luminoso, con l’invito a ogni donna e ogni uomo e di buona volontà a varcare i confini del personale tornaconto e a riconoscersi legati agli altri da quel vincolo di umana fratellanza che prescinde da considerazioni di prossimità geografica o di affinità culturale”, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica.