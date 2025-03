Le sue condizioni di salute, gli impegni sempre più gravosi e i precedenti storici hanno alimentato il dibattito: il Pontefice potrebbe davvero dimettersi? Oppure si tratta solo di speculazioni?

Papa Francesco: il tema delle dimissioni

Parlare di dimissioni di un Pontefice non è più un tabù. Il gesto storico di Benedetto XVI, che nel 2013 lasciò il soglio pontificio per motivi di salute, ha aperto una strada fino ad allora quasi impensabile. E Papa Francesco?

Lui stesso ha più volte dichiarato di non escludere l’ipotesi di un passo indietro, se le sue condizioni fisiche non gli permettessero più di guidare la Chiesa in modo adeguato.

Tuttavia, c’è una differenza sostanziale tra non escludere e volerlo fare. In un’intervista, il Papa ha detto chiaramente: “Si governa con la testa, non con le gambe”. Un modo per dire che, finché la sua lucidità mentale sarà intatta, continuerà a svolgere il suo ruolo con determinazione.

Le condizioni di salute del pontefice: un fattore decisivo?

Attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, il Pontefice mostra lievi miglioramenti. A 88 anni, è inevitabile che la salute di Papa Francesco sia sotto osservazione.

Il Pontefice ha affrontato diversi problemi fisici, tra cui dolori al ginocchio, che spesso lo costringono a muoversi in sedia a rotelle, e alcuni interventi chirurgici.

Questi segnali hanno fatto pensare a molti che il momento della rinuncia sia vicino. Ma guardando i fatti, Francesco non sembra intenzionato a fermarsi: la sua energia, nonostante le difficoltà fisiche, rimane sorprendente.

Dimissioni del pontefice: cosa succederebbe?

Se Papa Francesco dovesse davvero dimettersi, il Vaticano seguirebbe un percorso già definito dal diritto canonico:

il Papa annuncerebbe ufficialmente la sua decisione, che non necessita di alcuna approvazione .

. si aprirebbe un periodo di Sede Vacante , durante il quale la Chiesa rimarrebbe senza Pontefice.

, durante il quale la Chiesa rimarrebbe senza Pontefice. i cardinali si riunirebbero in Conclave per eleggere un nuovo Papa.

Non ci sarebbe, quindi, alcuna incertezza dal punto di vista procedurale. Tuttavia, le dimissioni di un Pontefice sono sempre un evento straordinario, che aprirebbe una nuova fase nella storia della Chiesa.

Un Papato di cambiamenti e riforme

Qualunque sia la sua decisione futura, una cosa è certa: Papa Francesco ha segnato un’epoca. Il suo pontificato è stato caratterizzato da riforme profonde, dall’attenzione ai più deboli, dal dialogo aperto su temi spesso scomodi.

Ha affrontato con coraggio questioni come la tutela dell’ambiente, la povertà, l’inclusione nella Chiesa. Ha aperto a discussioni su argomenti che per secoli erano rimasti intoccabili. E, soprattutto, ha portato uno stile diretto e umano, che ha conquistato milioni di fedeli nel mondo.

Se un giorno deciderà di lasciare, il suo successore erediterà una Chiesa profondamente trasformata, con sfide aperte e un cammino da proseguire.

Dimissioni vicine o solo voci?

Il tema delle dimissioni del Pontefice continuerà a far discutere. La storia recente ci ha insegnato che nulla è impossibile, ma ad oggi non ci sono segnali concreti che indichino una rinuncia imminente: sia lui che la Chiesa escludono le dimissioni.

Fino ad allora, Papa Francesco continuerà a guidare la Chiesa con il suo stile unico, tra parole che scuotono e gesti che lasciano il segno. E il mondo, con attenzione e rispetto, continuerà a osservare ogni sua mossa.