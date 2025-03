Papa Francesco e la foto in ospedale: verità o intelligenza artificiale?

Una foto di Papa Francesco in ospedale circola online, ma potrebbe essere generata con intelligenza artificiale? Esperti analizzano i dettagli dell'immagine per verificarne l'autenticità.

Da settimane, Papa Francesco sarebbe ricoverato al Policlinico Gemelli, e in rete non sono mancate le speculazioni. Tra queste, anche la diffusione di una presunta immagine del pontefice in ospedale, pubblicata il 6 marzo 2025 su X.

Papa Francesco e la foto in ospedale: generate con intelligenza artificiale?

Lo scatto mostrerebbe il Papa Francesco con l’abito talare nella sua camera di degenza, ma fin da subito gli esperti avrebbero sollevato dubbi. Alcuni dettagli suggerirebbero infatti che si tratti di un’immagine o foto in ospedale generata con l’intelligenza artificiale. Facta , sito specializzato nella verifica delle informazioni, avrebbe analizzato ogni particolare dell’immagine, che specifica: “l’immagine è presentata al di fuori del suo contesto originario”.

Uno degli elementi più evidenti sarebbe la mano destra del pontefice , appoggiata sul letto, che presenterebbe sei dita. Un’anomalia che spesso caratterizza le immagini create con software di intelligenza artificiale.

Alcuni utenti avrebbero condiviso l’immagine con intento ironico, sottolineando l’evidente errore delle dita in più. Altri, invece, l’avrebbero diffusa senza specificare l’origine dell’immagine, contribuendo alla confusione tra gli utenti della rete.

Papa Francesco e la foto in ospedale generata con intelligenza artificiale, chi l’ha creata?

La prima pubblicazione della foto risalirebbe al 25 febbraio , sull’account Instagram @schoolmagazine.mi, che nella didascalia avrebbe precisato: “Foto realizzata con l’intelligenza artificiale” , come riporta anche Facta . Non sarebbe, tuttavia, l’unico scatto a circolare online con un presunto Papa Francesco ricoverato.

L’account @schoolmagazine.mi, precisa lo stesso Facta, si identifica come l’«account ufficiale del periodico online “School Magazine”», con sede a Milano. Pertanto, sembrerebbe proprio non avere alcun legame con la “Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS”, situata a Roma, la cui pagina Instagram ufficiale è «@policlinicogemelli» .

Nessuna cospirazione, nessun mistero. Solo una foto fuori dal suo contesto originale. Ma la confusione regna sovrana.

Si parlerebbe semplicemente di un’immagine decontestualizzata realizzata con l’intelligenza artificiale che sarebbe diventata virale.

Ci auguriamo che le condizioni di Papa Francesco possano migliorare e restiamo in attesa di aggiornamenti, affidandoci esclusivamente alle comunicazioni dalle Fonti ufficiali.