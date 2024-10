Parchi divertimento, CEO Gardaland: siamo importanti per turismo

Peschiera del Garda, 30 ott. (askanews) – “È stata una stagione difficile, perché la Pasqua era molto presto e il meteo non è stato molto favorevole e così siamo cominciato un po’ con difficoltà, ma poi l’estate è andata molto bene e adesso anche abbiamo un po’ di sfortuna con il tempo, ma Halloween funziona sempre bene perché le persone vengono per emozionarsi”. Lo ha detto ad askanews Sabrina de Carvalho, CEO di Gardaland, facendo il bilancio dei mesi passati per il parco divertimenti.

“Quest’anno – ha aggiunto la manager – anche abbiamo lanciato una nuova attrazione, il Wolf Legend, che è molto apprezzato, soprattutto dalle famiglie con bambini più grandi. Adesso siamo in preparazione per il 50esimo anniversario, che festeggeremo il prossimo anno”.

“Gardaland è il più grande e il più importante parco d’Italia e fornisce anche un turismo al lago di Garda che è importante. Il 30% dei nostri visitatori sono stranieri che vengano per visitare Gardaland e visitare il lago. Penso che siamo molto importanti per il turismo”, ha concluso de Carvalho.