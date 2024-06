Parigi 2024: Mattarella, 'Errigo mamma e atleta dimostrazione straordinaria'

Roma, 13 giu.(Adnkronos) - "Vorrei dire ad Arianna Errigo che desidero farle i complimenti in aggiunta ai tanti che sovente ha ricevuto per i numerosi successi individuali e collettivi che ha conseguito con le sue colleghe di scherma, i complimenti per questa capacità eccellente di far f...

Roma, 13 giu.(Adnkronos) – "Vorrei dire ad Arianna Errigo che desidero farle i complimenti in aggiunta ai tanti che sovente ha ricevuto per i numerosi successi individuali e collettivi che ha conseguito con le sue colleghe di scherma, i complimenti per questa capacità eccellente di far fronte a due impegni diversi: quello di mamma e quello di campionessa, è una dimostrazione straordinaria". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna della Bandiera agli atleti in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

Dopo aver ricordato la gara agli Europei di atletica nella serata di mercoledì scorso di Tamberi, l'altro Alfiere, il Capo dello Stato si è quindi rivolto agli Alfieri paralimpici. "A Luca Mazzone vorrei dire che tutti lo consideriamo un emblema di come si riescano a mettere insieme aspetti apparentemente distanti nel tempo e nell'oggetto, l'esperienza paralimpica nel nuoto e nel ciclismo, e di partecipare a sei Paralimpiadi, davvero una dimostrazione di costanza e di versatilità".

"Ad Ambra Sabatini vorrei dire che la prima volta che l'ho incontrata ho pensato che fosse possibile definirla come l'atleta dell'entusiasmo: a Tokyo avete fatto un en plein, oro, argento e bronzo, e a Parigi raggiungerete altri risultati, ma resterete sempre nel ricordo -ha concluso Mattarella- le tre di quello straordinario trionfo".