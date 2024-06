Parigi 2024: Mattarella, 'non faccio previsioni, ma certo di vostra lealtà e rispetto avversari'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "A Tokyo Olimpiadi e Paralimpiadi avevano offerto una quantità di successi mai registrata. Non faccio previsioni per Parigi: sono certo di una cosa, che impiegherete tutto il vostro impegno nella solidarietà tra di voi, che è evidente ed è un valore di grande importanza per la serenità dell'impegno; nella lealtà sportiva; nel rispetto nei confronti dei competitori, dei cosiddetti avversari, che poi sono competitori che contribuiscono alla volontà di superare i propri limiti, di raggiungere nuovi traguardi. Farete tutto questo con lealtà, solidarietà, con rispetto degli altri e questa sarà la vostra prima vittoria, anche la nostra prima vittoria". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna della Bandiera agli atleti in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

"Poi, certo, mi auguro che si realizzi l'auspicio di Luca Mazzone (Alfiere paralimpico n.d.r), un pullman pieno di medagliati, ma questo -ha ribadito il Capo dello Stato- non dico che sia secondario, non toglie l'importanza che ha il comportamento che terrete, che sarà quello che onorerà l'Italia".