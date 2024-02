Parigi 2024: vela, la Fiv annuncia altri 4 equipaggi

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – Prende forma la Nazionale di vela che parteciperà ai Giochi Olimpici. Dopo l’annuncio dei primi due equipaggi lo scorso 19 gennaio, sono ufficiali i membri di altre quattro imbarcazioni che in estate voleranno a Marsiglia, le cui acque ospiteranno le gare di Parigi 2024. Ruggero Tita e Caterina Banti formeranno la coppia azzurra del Nacra 17: tre volte campioni del mondo e quattro d’Europa, i due potranno così difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo 2020. L’iQFOiL a Nicolò Renna, che nel 2023 ha vinto gli Europei, quest’anno i Mondiali e in Francia farà il debutto a cinque cerchi. Sulla stessa imbarcazione, ma al femminile, ci sarà Marta Maggetti: campionessa del mondo nel 2022, l’azzurra proverà ad andare oltre il quarto posto di Tokyo ottenuto sull'RS:X. Ultimo nome ufficiale quello di Lorenzo Brando Chiavarini, che dopo aver rappresentato per anni la Gran Bretagna (con cui si laureò campione d’Europa nel 2019), a Parigi 2024 competerà per l’Italia Team nella classe ILCA 7.