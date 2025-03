Partiti: sondaggio Demopolis, Fdi al 29,5 segue Pd al 23,2%

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Se si votasse oggi per le elezioni Politiche, Fratelli d’Italia otterrebbe il 29,5%, mantenendo un vantaggio di circa 6 punti sul PD attestato al 23,2%. Lieve ripresa per il Movimento 5 Stelle, all’11,4%. Tornano appaiate al 9% Forza Italia e Lega i cui leader...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Se si votasse oggi per le elezioni Politiche, Fratelli d’Italia otterrebbe il 29,5%, mantenendo un vantaggio di circa 6 punti sul PD attestato al 23,2%. Lieve ripresa per il Movimento 5 Stelle, all’11,4%. Tornano appaiate al 9% Forza Italia e Lega i cui leader e vicepremier, Tajani e Salvini, da settimane sono in competizione all’interno della coalizione di Governo. L’alleanza Verdi Sinistra avrebbe il 6,4%. Più distanti Azione al 2,6% e Italia Viva al 2,3%. È la fotografia sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Demopolis ha analizzato la consistenza delle forze di maggioranza e opposizione. I 4 partiti dell’attuale area di Governo avrebbero insieme il 48,5%, il 29,6% andrebbe al Centro Sinistra, poco più dell’11% al M5S ed un 6,5% alle liste dell’ex Terzo Polo.