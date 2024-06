Pavia: ruba alimenti e beni in associazione dov'è stato affidato in prova, denunciato

Pavia: ruba alimenti e beni in associazione dov'è stato affidato ...

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - Un uomo di quarantatré anni, italiano, è stato denunciato per il reato di furto aggravato all'interno di una associazione presso la quale in passato era stato affidato in prova. E' accaduto ieri a Pavia.Il furto era stato commesso il 29 maggio sc...