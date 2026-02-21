Pd: Bonaccini, 'io e Schlein diversi ma vogliamo lavorare insieme'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Siamo uguali io e Elly? No, però dobbiamo e vogliamo lavorare assieme. E la nostra volontà, anche qui, oggi, è quella di dare un contributo al Pd perché irrobustisca il suo profilo di governo. Ecco a cosa serve energia popolare: non a chi...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Siamo uguali io e Elly? No, però dobbiamo e vogliamo lavorare assieme. E la nostra volontà, anche qui, oggi, è quella di dare un contributo al Pd perché irrobustisca il suo profilo di governo. Ecco a cosa serve energia popolare: non a chiedere posti, ma a proporre idee". Lo dice Stefano Bonaccini all'iniziativa a Napoli di Energia Popolare con Elly Schlein.

"Da oggi dobbiamo avere tutti una sola ossessione: convincere gli italiani che un’altra guida è possibile, un’altra Italia è possibile: più giusta e moderna, che investe sulla fiducia e non cavalca la paura, che usa parole di verità davanti ai problemi ma sa indicare soluzioni migliori".

"Da oggi ogni energia andrà spesa per il referendum del 22 e 23 marzo: la modifica costituzionale voluta dalla destra non si propone di risolvere nessun problema della giustizia italiana – tempi certi, certezza delle pene, risarcimenti alle vittime, sovraffollamento delle carceri, ecc. – ma ha come unico obiettivo indebolire l’equilibrio tra i poteri e liberare le mani del governo. Vince chi porta una persona in più a votare e noi dobbiamo parlare con tutti. Perché la sfida per battere la destra è già partita e noi nel 2027 vogliamo vincere".