Pd: Bonaccini, 'vinto grazie a unità e al fatto che siamo stati grande forza popolare'

Roma, 5 lug (Adnkronos) – "Abbiamo vinto a mio parere per quarto motivi: agenda politica con poche priorità chiare, in particolare sul campo sociale; liste molto forti, tra esponenti della società civile di grande qualità e tanti amministratori e amministratrici locali apprezzati per il lavoro nei propri territori. È il contributo dato in termini di preferenza ha dato ulteriore contributo al risultato del Pd; il Pd che fa tutta la campagna elettorale dove dovrebbe sempre stare una grande forza popolare: piazze, mercati, davanti e dentro i bar, parchi pubblici; l’Unità del Pd, mai così unito, a differenza di tanti momenti del nostro passato, anche recente". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd.