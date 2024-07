Pd: Orlando, 'trasformarlo nel partito che ha avuto successo alle elezioni'

Roma, 5 lug (Adnkronos) – "Abbiamo vinto perché abbiamo dato l'idea di un partito, valorizzando gli amministratori e parlando contemporaneamente a mondi esterni. Il nostro partito non somiglia ancora alle liste che abbiamo fatto, è diverso da quello che ha avuto successo alle elezioni. Il punto è come lo trasformiamo in una cosa che somigli a quello che ha avuto successo alle europee". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando nel suo intervento alla Direzione Pd.