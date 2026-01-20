Home > Flash news > Pd: riformisti dem il 7/2 a Modena, 'crescere tutti, crescere insieme'

Pd: riformisti dem il 7/2 a Modena, 'crescere tutti, crescere insieme'

default featured image 3 1200x900

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Insistere, insistere, insistere". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, postando la locandina del nuovo appuntamento organizzato dai riformisti dem che si terrà il prossimo 7 febbraio a Modena. Titolo del convegno 'Crescere tutti, cres...

di Pubblicato il

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Insistere, insistere, insistere". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, postando la locandina del nuovo appuntamento organizzato dai riformisti dem che si terrà il prossimo 7 febbraio a Modena. Titolo del convegno 'Crescere tutti, crescere insieme. Mettere in agenda la lotta alle povertà'.