Pd: Schlein a Giovani democratici, 'regole vostro congresso le dovete decidere voi'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Voglio dire una cosa ai Giovani democratici. Noi non stiamo impedendo a nessuno di portare avanti il proprio confronto interno e le proprie modalità congressuali". Così Elly Schlein si è rivolta ai Giovani democratici che oggi hanno protestato al Nazareno e sono stati invitati a parlare in Direzione. "Quando ci sono già delle candidature è sempre difficile mettersi d'accordo sulle regole, io mi sono trovata in questa situazione in anno fa: anche se difficile, lo sforzo va fatto. Noi non possiamo sostituirci a voi in questo. Il gruppo dirigente nazionale può accompagnarvi ma non decidiamo noi le vostre regole".