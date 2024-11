Pd, Schlein sul no al terzo mandato De Luca: Abituarsi al cambiamento

Roma, 4 nov. (askanews) – “Il Pd ha una posizione chiarissima, siamo contrari al terzo mandato, la legge nazionale pone un limite di due mandati alle cariche monocratiche come quella del presidente della Regione. Su (Luca) Zaia al terzo mandato chieda alla Lega e a Zaia. Il Pd crede che quel limite sia equilibrato. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono, ma questo non cambia la posizione del Pd che non sosterrà i presidente uscenti per un terzo mandato. Questo vale per tutti, crede che non avremmo sostenuto con piacere (Stefano) Bonaccini in Emilia Romagna per una terza corsa o (Antonio) Decaro amatissimo a Bari. Se qualcuno non è abituato è bene che si abitui al cambiamento. Io sono stata eletta per fare questo”: così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove.

Ha già in mente un candidato forte per il dopo De Luca in Campania? “Bisognerà discuterne con il partito della Campania, così come Bonaccini e Decaro hanno aiutato a costruire il dopo, bisogna costruire il dopo anche lì”, ha tagliato corto Schlein.