Pd: V.De Luca, 'mai invitato a festa unità nazionale, cafoneria'

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Da sempre i dirigenti nazionali del Pd mi gratificano di questa attenzione: mai invitare il presidente di Regione più votato d'Italia del Pd. E, anche questa volta, hanno mantenuto la linea coerente della cafoneria nazionale". Lo dice Vincenzo De Luca a L'Aria che Tira su La7 sulla festa dell'Unità nazionale.