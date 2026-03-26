Pechino Express, stasera la terza tappa: chi verrà eliminato?

(Adnkronos) - Terza tappa di Pechino Express. Stasera, giovedì 26 marzo, in prima serata in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di stagione Lillo continueranno il tragitto verso incredibili paesaggi lunari e i maestosi vul...

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Terza tappa di Pechino Express. Stasera, giovedì 26 marzo, in prima serata in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di stagione Lillo continueranno il tragitto verso incredibili paesaggi lunari e i maestosi vulcani attivi dell’isola di Giava, in Indonesia, per un totale di 329 chilometri.

Partendo da ‘Malang’, infatti, i viaggiatori raggiungeranno il traguardo conclusivo di tappa a Kota Madiun, passando per il Monte Bromo, dove sul ‘Libro Rosso’ dovranno apporre una firma più che mai importante: le coppie più veloci, infatti, si sfideranno nella prima, spettacolare e faticosa, ‘Prova Immunità’ per ottenere l’accesso diretto alla tappa successiva. ‘La Prova’ sarà complicatissima, una delle più impegnative (non solo fisicamente) della stagione, ma lascerà un ricordo davvero incancellabile nella loro memoria.

Dopo la prima eliminazione, settimana scorsa Elisa Maino e Mattia Stanga ‘I Creator’ hanno abbandonato il viaggio sconfitti nell’inedito ‘Duello dagli EX’ sono nove ancora le coppie in gara nello show Sky Original realizzato da Banijay Italia: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ‘Gli Spassusi’, Chanel Totti e Filippo Laurino ‘I Raccomandati’, Jo Squillo e Michelle Masullo ‘Le Dj’, Fiona May e Patrick Stevens ‘I Veloci’, Dani Faiv e Tony 2Milli ‘I Rapper’, Steven Basalari e Viviana Vizzini ‘Gli Ex’, Tay Vines e Assane Diop ‘I Comedian’, Candelaria e Camila Solórzano ‘Le Albiceleste’, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani ‘Le Biondine’. Nella nuova puntata, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i viaggiatori, come da tradizione saranno provvisti solo di uno zaino con una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale.

Al ‘Libro Rosso’ situato in cima al Monte Bromo, vulcano attivo protagonista di moltissime leggende locali, le coppie arrivate per prime avranno la possibilità di partecipare alla prima Prova Immunità della stagione e potranno così giocarsi l’accesso diretto alla quarta tappa del viaggio, chiudendo anzitempo la terza gara per proiettarsi già sulla corsa successiva e concedersi del meritatissimo relax. Tutti gli altri, invece, dovranno ripartire alla volta di Kota Madiun, sede del ‘Tappeto Rosso’ e del traguardo di puntata. Qui Costantino annuncerà la classifica finale della terza tappa e il nome delle coppie a rischio eliminazione, dopodiché il destino dei viaggiatori sarà affidato al contenuto della busta nera: quali coppie potranno continuare il proprio percorso a ‘Pechino Express’ e chi, invece, rischierà di rientrare in Italia?

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