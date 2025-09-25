Pensioni: Avs, 'a febbraio tre mesi in più, Meloni dica cosa farà adesso'

Roma, 25 set (Adnkronos) - "’Vedremo, ne discuteremo, aspettiamo’: la presidente Giorgia Meloni prende tempo perché ancora non sa come fare? Siamo a ottobre, Meloni dica adesso, se può, dove troverà i soldi per congelare l’aumento dell’età pen...

Roma, 25 set (Adnkronos) – "’Vedremo, ne discuteremo, aspettiamo’: la presidente Giorgia Meloni prende tempo perché ancora non sa come fare? Siamo a ottobre, Meloni dica adesso, se può, dove troverà i soldi per congelare l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni. Le persone che si recano ogni giorno al lavoro devono sapere che sorte avranno, non è possibile questo cinismo nei confronti di cittadini e cittadine che faticano da una vita”.

Lo afferma Franco Mari, capogruppo di AVS nella commissione Lavoro della Camera.

"Fino ad ora prendiamo atto che la destra ha saputo solo elaborare proposte truffaldine per far andare le persone in pensione prima ma con un “assegno più leggero”. Fanno finta di non capire che le lavoratrici e i lavoratori vogliono sì dedicarsi il più presto possibile ai loro affetti e ai loro interessi, ma soprattutto non sono più in condizione di rinunciare neanche a un euro della loro pensione”, aggiunge Mari.