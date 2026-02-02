Pensioni: botta e risposta social Gori-Scotto, eurodeputato 'Salvini contro Fornero, non Pd'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Botta e risposta via social tra Giorgio Gori e Arturo Scotto. Lo scambio tra i due esponenti Pd sul tema pensioni. A tirare fuori il tema l'eurodeputato Gori: "E' un fatto noto che la sostenibilità del sistema previdenziale richiede che l’et&ag...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Botta e risposta via social tra Giorgio Gori e Arturo Scotto. Lo scambio tra i due esponenti Pd sul tema pensioni. A tirare fuori il tema l'eurodeputato Gori: "E' un fatto noto che la sostenibilità del sistema previdenziale richiede che l’età pensionabile si adatti al progressivo aumento delle aspettative di vita.

Dalla mia parte politica mi sarei aspettato quindi un attacco al governo per la scelta demagogica di diluire su tre anni lo scatto previsto nel 2026. E invece no, lo accusiamo del contrario, e chiediamo addirittura di abolire il meccanismo automatico di adeguamento all’aspettativa di vita, cosa che in vent’anni porterebbe a +450 mld di debito pubblico. Fatico davvero a capire".

A stretto giro la replica di Scotto, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera: "Forse ti sarà sfuggito che già nella legge di bilancio avevamo criticato l’aumento dell’età pensionabile per il 96% dei lavoratori. Il meccanismo automatico di adeguamento all’aspettativa di vita lo ha introdotto la destra con Maroni nel 2009". Controreplica di Gori: "A te invece dev’essere sfuggito che il Pd ha sostenuto e sempre difeso la riforma Fornero. Quello che voleva abolirla era Salvini, non noi".