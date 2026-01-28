Pensioni: Scotto, 'bene mozione unitaria Pd-M5S-Avs, bloccare aumento età'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “E’ molto importante l’intesa unitaria tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni. Avanziamo con la mozione una proposta concreta per bloccare l’aumento dell’età pensionabile e per dare una risposta alle giovani generazioni a cui è stata ...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “E’ molto importante l’intesa unitaria tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni. Avanziamo con la mozione una proposta concreta per bloccare l’aumento dell’età pensionabile e per dare una risposta alle giovani generazioni a cui è stata garantita solo una vita di precarietà e bassi salari. Su questo terreno chiediamo coerenza tra le parole e i fatti da parte di chi ci governa.

Sulle pensioni si è consumato il più grande tradimento degli ultimi anni da parte della destra. Ora non possono più mettere la testa nella sabbia: dovranno confrontarsi con un testo scritto”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.