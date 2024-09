"Per la seconda volta, ho perso la mia abitazione a causa del maltempo in Emilia-Romagna."

"Per la seconda volta, ho perso la mia abitazione a causa del maltempo in Emi...

Alice Casadei, residente a Forlì, ha subito l'inondazione della sua casa per la seconda volta, vivendo tra shock e rabbia. Dopo aver perso la sua dimora originale nel maggio 2023, stava ristrutturando un'altra casa a Pozzi neri. Alice rivela il terrore e l'ansia costante ogni volta che piove o sente un tuono.

Alice Casadei, residente a Forlì, vive tra lo shock e la collera dopo aver assistito alla propria casa sommersa dall’acqua per la seconda volta. Perse la sua dimora originale durante l’inondazione del maggio 2023, come molti altri. Stava attualmente rimodellando un’altra in Pozzi neri. “Solo chi ha vissuto una simile tragedia può comprendere il terrore che proviamo,” dichiara, “Non riusciamo a dormire ogni volta che piove e sentiamo un tuono. La paura di dover salvare ciò che eravamo riusciti a conservare prevale”.