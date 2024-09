Crescita di nuovi nati a Pesaro. Il dato è in controtendenza per l’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale locale di San Salvatore. La natalità è in ripresa, con un incremento di oltre il 6% nel numero dei parti rispetto all’anno precedente, segnando una significativa inversione rispetto al periodo post-pandemia, quando la struttura aveva riaperto.

Pesaro, crescita nuovi nati: la soddisfazione del professor Cicoli

Claudio Cicoli è Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Pesaro e Fano. Questi ha spiegato nel corso di alcune dichiarazioni riportate da CentroPagina: “Dopo gli sforzi ostetrica ha puntato alla nuova piena acquisizione del miglior servizio ostetrico possibile. Nonostante il trend nazionale di natalità in riduzione, a Pesaro, nel corso del 2024 si sta assistendo ad un trend di crescita che sta premiando lo sforzo organizzativo dell’equipe, nonostante la diffusa riduzione di natalità comune a tutti i reparti di ostetricia della regione Marche”.

La naturalità del parto

Al San Salvatore, l’attenzione alla naturalità del parto viene perseguita valorizzando la fisiologia e promuovendo un approccio attivo, in cui la famiglia diventa protagonista. L’accompagnamento umano e rispettoso offerto garantisce diverse modalità di parto, spaziando dal più spontaneo e naturale a quello operativo, riservato solo ai casi di effettiva necessità.

Le opzioni più utilizzate

Tra le opzioni più apprezzate c’è il parto in acqua, disponibile nell’ospedale dal 2001, con una vasca dedicata. Questa modalità e l’utilizzo dell’acqua come metodo naturale per il controllo del dolore sono ampiamente adottati, con le ostetriche che ne fanno uso quasi quotidianamente, sviluppando competenze sempre più aggiornate. Questo approccio non solo aumenta il successo del parto, ma porta anche a una grande soddisfazione sia per il personale che per le pazienti.