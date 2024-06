Costanza Caracciolo, ex Velina nota per il suo ruolo a “Striscia la Notizia” e per diverse apparizioni televisive, ha vissuto un momento molto doloroso nella sua vita privata legato alla gravidanza e alla perdita di un figlio.

Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo: il dolore per il figlio perso

Nel 2018, mentre era fidanzata con l’ex calciatore Bobo Vieri, la notizia della sua presunta gravidanza fu diffusa senza il suo consenso. Purtroppo, poco dopo che la notizia della sua gravidanza era diventata di dominio pubblico, Costanza ha scoperto di aver avuto un aborto spontaneo. Questo evento traumatico è stato ulteriormente aggravato dai numerosi messaggi di congratulazioni che riceveva, senza che nessuno fosse a conoscenza della sua perdita. Costanza ha spiegato quanto fosse devastante ricevere auguri per una gravidanza che non esisteva più, mentre nessuno dei giornalisti che aveva diffuso la notizia l’aveva contattata per verificare i fatti o mostrare un minimo di delicatezza.

Bobo Vieri, la moglie Costanza Caracciolo devastata dal dolore del figlio perso

In un’intervista a Vanity Fair, Costanza ha descritto quel giorno come il più brutto della sua vita, esprimendo il suo dolore per la mancanza di sensibilità mostrata dai media. La notizia della gravidanza e dell’aborto è stata diffusa in pochissime ore, ma il trauma per Costanza è durato molto più a lungo. Si è sentita devastata e ha raccontato di essersi aspettata una maggiore discrezione da parte della stampa.

Fortunatamente, la vita di Costanza ha preso una piega positiva negli anni successivi. Nell’estate del 2018, una grande gioia è arrivata nella sua vita: è rimasta nuovamente incinta e, poco dopo, ha dato alla luce la sua prima figlia, Stella. Nel 2020, è nata la sua seconda figlia, Isabel.