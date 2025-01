Pesciolini d’argento: come allontanarli con i rimedi naturali

I pesciolini d’argento sono parassiti minuscoli, che si muovono velocemente e lateralmente. Sebbene la loro vista ci faccia provare disgusto, nel vederne anche uno solo, è fondamentale attivarsi al più presto per allontanare, dalle nostre case, un’eventuale infestazione con l’aiuto dei rimedi naturali.

Pesciolini d’argento

Quando si è tranquilli in casa, impegnati nel fare le proprie cose, può capitare di veder sfrecciare, all’improvviso, dei piccoli insetti argentati che, a dire la verità, possono provocare, in chi li vede, un certo senso di disgusto. Questi insetti così strani e minuscoli sono, in realtà, dei pesciolini d’argento, ovvero, dei parassiti in grado di infiltrarsi ovunque, anche nella più piccola delle fessure, nella carta, nei residui di sapone e, persino, nella polvere.

Il loro nome, pesciolini d’argento, deriva, in parte, dal colore, una tonalità argentata e grigia, in parte, dal loro modo di muoversi, che ricorda quello dei pesci, grazie alle loro code e le loro antenne affusolate. Amano i luoghi umidi e appartati, si muovono velocemente, si nascondono ovunque, danneggiano gli oggetti e seguono una dieta ricca di zucchero e carboidrati, ragione per cui possiamo ritrovarceli anche nel nostro cibo o in quello degli animali domestici.

Pesciolini d’argento: come allontanarli

Come la maggior parte dei parassiti domestici, i pesciolini d’argento sono attratti dagli ambienti ricchi di umidità, dato che sono i loro stessi corpi, cerosi o oleosi, ad averne bisogno per continuare a prosperare. Per questa ragione, tra i diversi ambienti di una casa, sarà, molto probabile, trovare i pesciolini d’argento nascosti nei bagni, nelle cucine e, in generale, negli spazi molto umidi, come gli armadi o i guardaroba angusti.

Sicuramente, ridurre i livelli di umidità in casa può aiutare ad allontanare o a tenere lontani i pesciolini d’argento, ma sarebbe preferibile anche mettere in atto altri accorgimenti.

E’ importante pulire regolarmente ogni spazio e angolo della casa, riporre bene il cibo avanzato e pulire con cura anche gli spazi o i residui di cibo lasciati dagli animali domestici. Pulite con maggiore attenzione quegli ambienti in cui i pesciolini d’argento trovano riparo, come bagni e cucine. Eliminate il disordine.

Sigillate ogni potenziale punto di ingresso e, come avete l’accortezza di pulire bene la vostra casa, abbiate l’accortezza di pulire bene anche il giardino, rimuovendo ogni detrito.

Pesciolini d’argento: miglior rimedio naturale

