Tarli del legno: come riconoscerli ed agire tempestivamente

I tarli del legno sono delle vere e proprie larve di coleotteri che perforano il legno e possono creare dei danni strutturali a tutte le superfici in legno presenti in casa e alla casa stessa. Individuare la presenza di tarli del legno in casa non è molto semplice e, spesso, ci si accorge di essere alle prese con un’infestazione quando è, ormai, troppo tardi. Vediamo insieme come agire in previsione e tenere sempre le nostre case pulite e sicure.

Tarli del legno

Come la maggior parte degli insetti o dei parassiti, i tarli del legno, in realtà, delle larve di coleotteri che perforano il legno provocando, con il tempo, dei danni strutturali a tutte le superfici presenti in casa o all’esterno, sono attivi nelle stagioni più calde dell’anno, ma non è neppure insolito notare la loro presenza in questo periodo, nelle nostre case, quando le temperature iniziano ad abbassarsi e si accende il riscaldamento.

I tarli del legno non sono sempre visibili ad occhio nudo e, spesso, ci si accorge in ritardo della loro presenza, quando in casa si notano i segnali tipici del loro passaggio. L’entità del danno può essere variabile, l’importante, in ogni caso, è agire non appena ci si rende conto che, molto probabilmente, si è alle prese con questo problema.

Tarli del legno: come riconoscerne i segnali

Quando i tarli del legno iniziano ad agire, di solito, lo fanno dall’interno di una struttura in legno e ci si accorge della loro presenza quando queste larve hanno scavato talmente tanto da poter emergere in superficie. Se, perciò, su una superficie in legno trovate dei fori, piccoli o grandi, e della segatura intorno al foro, allora, quasi certamente, siete alle prese con i tarli del legno. A volte, nel silenzio sordo di una casa, spesso di notte, si possono udire dei rumori lontani ed ecco che anche questo potrebbe essere un segnale della loro presenza in casa. Se il danno è gravissimo, cosa che può succedere se questi segnali casuali non vengono notati in tempo, la struttura in legno interessata appare deformata o danneggiata.

Indipendentemente dall’entità del danno, ad ogni minimo dubbio, è sempre importante ispezionare accuratamente la propria casa ed, eventualmente, intervenire perché non si sa mai quanto gravi i danni di questi parassiti possano essere sulla struttura della casa.

Tarli del legno: miglior rimedio naturale

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per tenere al riparo la nostra casa e tutte le sue superfici in legno, interne o esterne, dai tarli del legno, queste larve di coleotteri quasi invisibili che possono causare danni strutturali importanti, se non si agisce con tempestività.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest è un dispositivo tecnologico che allontana i tarli del legno, senza arrecare alcun danno neppure alle persone che abitano la casa, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto

