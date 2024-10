Piantedosi avverte: 'Aumenta il pericolo di attacchi a causa delle tensioni globali'

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante l'apertura del G7 degli Interni a Mirabella Eclano, ha sottolineato la necessità di affrontare gli effetti negativi dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Ha evidenziato come questi conflitti possano aumentare il rischio di estremismo e potenziale terrorismo nel nostro paese, sottolineando l'importanza di migliorare le strategie di prevenzione.

Durante la prima fase, focalizzeremo l’attenzione sugli effetti negativi associati ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Entrambi questi scontri stanno accentuando la divisione all’interno delle nostre comunità, aumentando il rischio che alcune persone si avvicinino a ideologie estremiste, potenzialmente portandole a compiere atti di terrorismo nel nostro paese. È fondamentale non essere impreparati e migliorare le nostre strategie di prevenzione. Queste sono state le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, all’apertura dei lavori del G7 degli Interni a Mirabella Eclano.