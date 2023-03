Piazzapulita, Lucarelli su Meloni: "Ha aspettato che le prime bare venissero portate via."

Selvaggia Lucarelli è intervenuta in qualità di ospite nel corso della puntata di Piazzapulita andata in onda giovedì 9 marzo. La giornalista, durante la sua lunga “chiacchierata” con Corrado Formigli ha toccato diversi temi a cominciare dall’arrivo del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Cutro e dal Consiglio dei Ministri che ha avuto luogo nelle scorse ore: “Ha aspettato che portassero via le bare, la politica del suo governo è volta a disumanizzare i migranti”, ha dichiarato con tono critico.

Piazzapulita, Lucarelli su Meloni a Cutro: “Ha capito che la sua assenza è stata pesante. Ha fatto questo gesto a modo suo”

La giornalista, nel commentare l’intervento di Giorgia Meloni ha osservato: “Giorgia Meloni è andata a Cutro perché lei, per quanto si vanti, è sempre attenta al sentire comune. Ha capito che la sua assenza è stata pesante e ha indignato molti cittadini italiani. Ha voluto fare questo gesto a modo suo, quando ha deciso lei, con chi ha deciso lei, non ci è andata nei primi momenti della tragedia, lì ci è andato Mattarella a portare lo Stato… l’empatia l’ha portata Elly Schlein. Giorgia Meloni ha aspettato che le acque si calmassero”.

“Giorgia Meloni porta la burocrazia, non l’abbraccio”

Non ultimo Selvaggia Lucarelli ha proseguito affermando: “Ha portato la burocrazia […] la burocrazia di questo Governo è volta a disumanizzare i migranti […] sembra che nella distribuzione tutti hanno una piccola responsabilità, ma non ce n’è uno che ha una grande responsabilità…”.