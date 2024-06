Maltempo a Parma, dove è stata diramata l’allerta gialla. Piogge fortissime hanno colpito la città e diverse zone della provincia.

Pioggia fortissima a Parma, è ancora allerta meteo: code tra Borgotaro e Fornovo

Una fortissima pioggia si è abbattuta su Parma e diverse zone della provincia. In Autocisa sono stati segnalati ristagni di acqua tra Fornovo e Borgotaro, mentre tra Borgotaro e Fornovo si sono sviluppati due chilometri di coda a causa di un allagamento. La strada si è allagata anche a Terenzo.

Dalla mezzanotte del 25 giugno 2024 fino alla mezzanotte del 26 giugno è stata diramata allerta arancione per piene dei fiumi nella provincia di BO, RA, allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN e per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Maltempo a Parma e in Emilia, temporali e piogge: strade allagate e case isolate

Nella giornata di oggi, martedì 25 giugno, sono previsti temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili danni. Le precipitazioni potrebbero generare fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Strade interrotte per le piogge e le frane nel Reggiano, con dieci case isolate per uno smottamento di detriti sulla strada. Gli abitanti sono in sicurezza grazie all’intervento dei carabinieri. I vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri sono intervenuti in frazione Gatta di Castelnuovo Monti, dove è stato abbattuto un ponticello che ostruiva il flusso del torrente.