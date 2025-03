Ostia, per colpa della sabbia presente sulla pista ciclabile un uomo di 84 anni è caduto in bici. Il tragico epilogo.

Pista ciclabile pericolosa a Ostia: anziano cade sulla sabbia

Lo scorso 6 marzo un uomo di 84 anni, Riccardo Simeone, è caduto dalla bici sulla pista ciclabile di Ostia. L’uomo, ex imprenditore nel settore tessile, ha perso il controllo della sua due ruote mentre stava pedalando all’altezza dello stabilimento balneare Kursaal. La pista, era piena di sabbia, motivo per cui, con molta probabilità, Simeone è caduto. La Procura potrebbe infatti aprire un’inchiesta al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tragico epilogo

Riccardo Simeone indossava un caschetto di protezione ma, durante la caduta, ha sbattuto violentemente il viso sul ciglio della piattaforma realizzata per la fermata dall’autobus. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia per poi essere trasferito al San Camillo con trauma cranico e diverse lesioni. Per 8 giorni Riccardo ha lottato tra la vita e la morte ma il 14 marzo il tragico epilogo, l’uomo non ce l’ha fatta. La notizia è stata diffusa solamente oggi, con i parenti che hanno acconsentito alla donazione degli organi.