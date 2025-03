Sabato 1 marzo, poco prima delle 13, un ciclista di 48 anni è morto. Gianluca Zanaboni, l’uomo residente a Spino d’Adda, è morto dopo essere stato tamponato da un furgone sul ponte della Paullese.

Ciclista morto al confine tra Cremona e Lodi: impatto fatale con un furgone, indagini in corso

Al confine tra le province di Cremona e Lodi. Quale è stata la dinamica dell’incidente? Un colpo improvviso, un impatto che ha stravolto la vita di un uomo, che stava pedalando tranquillamente verso Zelo Buon Persico. È stato un attimo, ma la tragedia è stata inevitabile.

La dinamica è ancora da chiarire, ma le indagini sono già in corso. La polizia stradale di Lodi e la polizia locale di Spino d’Adda stanno cercando di capire se si tratti di una manovra azzardata, una distrazione, o qualcos’altro. Quello che è certo è che l’autista del furgone, un 33enne, non è riuscito a fermarsi in tempo. L’uomo è rimasto lievemente ferito, ma per Gianluca il ciclista, non c’è stato niente da fare, morto dopo essere stato travolto.

Era un uomo che aveva da poco cambiato vita, comprando un appartamento a Pandino, ma viveva ancora con i genitori. Un passo importante, quello verso l’indipendenza, interrotto troppo presto. I soccorsi sono arrivati rapidamente, con un’ambulanza della Croce Verde di Lodi e l’elisoccorso da Bergamo, ma i traumi erano troppo gravi. La morte per il ciclista è stata quasi immediata.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. I carabinieri, insieme alla polizia locale e alla stradale, stanno cercando risposte. Un altro uomo se ne va, vittima di una strada che, oggi, sembra troppo crudele.