Ancora una tragedia, ancora Roma. Un’altra vita spezzata sulle strade della capitale, l’ottava dall’inizio dell’anno. Ieri sera, il 27 febbraio, un uomo di 57 anni è stato investito e ucciso da un pirata della strada in via Monte Cervialto, nella zona del Nuovo Salario.

Pirata della strada travolge pedone a Roma: incidente mortale in fuga

L’incidente è avvenuto intorno alle 21, quando la vittima stava attraversando la strada all’altezza del civico 182. Un impatto violentissimo, che ha scaraventato il pedone diversi metri più avanti, lasciando dietro di sé solo il suono della morte.

L’automobilista? In fuga. Un’ombra che sparisce nel buio della notte, lasciando sul luogo dell’incidente solo detriti. L’ennesimo pirata della strada. Il veicolo, forse un suv, ha perso pezzi durante il violento urto. Ma la scena era già terribile: un uomo morto sul colpo, le ferite troppo gravi per ogni speranza di salvezza. L’ambulanza è arrivata troppo tardi. Il 118 ha fatto quel che poteva, ma non c’era niente da fare.

Pirata della strada in fuga a Roma: commerciante travolto e morto, ricerca complicata

Sul posto, la polizia locale del II gruppo Parioli di Roma ha iniziato subito i rilievi, ma la ricerca del responsabile è complicata. L’investitore è in fuga e viene attivamente cercato. Potrebbe essere incriminato per omicidio stradale e omissione di soccorso, ma intanto la sua identità è ancora un mistero.

La vittima, un commerciante ben conosciuto nel quartiere, era un volto familiare per molti. La zona dei portici di Monte Cervialto, dove la tragedia è avvenuta, questa mattina non parlava d’altro. Testimoni? Forse. Alcuni esercizi commerciali erano ancora aperti quando è successo, ma per ora nessuno ha parlato. Gli investigatori stanno setacciando le telecamere di zona, eppure il pirata della strada resta nascosto, sfuggente come l’ombra che ha lasciato dietro di sé.