Pnrr: dl domani in aula Camera, attesa richiesta fiducia, si voterà martedì 3

Pnrr: dl domani in aula Camera, attesa richiesta fiducia, si voterà ma...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Inizia domani la discussione generale domani alla Camera del decreto Pnrr, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, già approvato dal Senato e da convertire in legge entro il 6 giugno. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo.

Domani il governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento che sarà votata martedì 3 giugno. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio dalle ore 11.20, mentre la chiama partirà dalle 13.