Pnrr: Fitto, 'dl passo importante per progetti, riuscita obiettivo del Paese non del governo'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Ritengo che questo provvedimento sia un passo molto importante per continuare sul percorso di messa a terra dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e soprattutto sarà un'occasione per confermare il lavoro che il nostro Paese sta facendo in stretto raccordo con la Commissione europea, che ha portato fino ad oggi a raggiungere dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei e del Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo alla Camera in sede di replica dopo la discussione generale sul decreto legge contenente le disposizioni per l'attuazione del Pnrr.

"Abbiamo un obiettivo, che è quello di poter avanzare nella realizzazione di questo piano, sapendo -ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo- quali sono le difficoltà e le complessità che noi per primi abbiamo evidenziato, perchè il primo atto che il Governo ha messo in campo è stato un monitoraggio della spesa delle risorse precedenti, che ci ha consentito di mettere in campo la strategia dei diversi provvedimenti, a partire dalla governance. Mi auguro sempre che ci possa essere un approccio sempre più costruttivo nell'interesse del Paese, perchè la riuscita del Pnrr non è una riuscita del Governo Meloni ma è una riuscita del nostro Paese e questo penso sia l'interesse principale".

Fitto ha poi annunciato che "questo non è l'ultimo decreto che si occuperà di Piano nazionale di ripresa e resilienza" e "alle 59 riforme che accompagnavano il Pnrr ne abbiamo aggiunte altre 7, quindi abbiamo aumentato il tasso di riforme di questo piano, in modo particolare la riforma della politica di coesione", evitando "sovrapposizioni che avrebbero creato le condizioni per avere dei programmi di intervento che nella migliore delle ipotesi non si parlavano, nella peggiore si sovrapponevano o addirittura contrastavano sugli stessi territori".