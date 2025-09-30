Pnrr: Paita (Iv), 'governo sta portando il paese a sbattere'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "C’è una totale assenza di capacità di riforma di questo governo che in tre anni non ha affrontato nessuno dei problemi del paese: il debito pubblico è cresciuto, la pressione fiscale è aumentata, c’è stato un ulteriore ...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "C’è una totale assenza di capacità di riforma di questo governo che in tre anni non ha affrontato nessuno dei problemi del paese: il debito pubblico è cresciuto, la pressione fiscale è aumentata, c’è stato un ulteriore calo delle nascite, la sanità è al collasso, le liste d’attesa si sono allungate, le procedure dei lavori pubblici non sono state semplificate.

Con 200 miliardi del Pnrr il governo non è riuscito a smuovere nemmeno una di queste questioni". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, durante le dichiarazioni di voto alle mozioni sulle comunicazioni del ministro Foti sul Pnrr.

"Ci sono ritardi su tutte le infrastrutture, dalla Salerno Reggio Calabria alla Palermo Catania, fino al terzo valico dei Giovi in Liguria. Gli ospedali di comunità sono fermi a 50 su 300, gli alloggi degli studenti universitari, Transizione 5.0 è una catastrofe. Sarebbe bastato copiare Industria 4.0 del governo Renzi. I ritardi ci sono e rischiano di essere irreversibili. Così si porta il paese a sbattere", conclude.