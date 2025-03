Politica: Ruffini presenta suo libro a Roma, 'risposta per un futuro migliore per il Paese'

Politica: Ruffini presenta suo libro a Roma, 'risposta per un futuro mig...

Roma, 21 mar (Adnkronos) – Domani, sabato 22 marzo, alle 11 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Spazio Risonanze, Ernesto Maria Ruffini presenta il suo nuovo libro 'Più uno. La politica dell'uguaglianza' (Feltrinelli), "una possibile risposta a tutti quelli che, pur desiderandolo, non hanno la forza di credere in un futuro migliore per il nostro Paese". L’incontro sarà moderato da Giovanni Floris.