Polizia: Mattarella, 'ordine pubblico gestito con equilibrio, solidarietà per violenze'**

Roma 11 apr. (Adnkronos) – "La gestione delicata delle numerosissime manifestazioni di piazza viene affrontata con grande equilibrio e professionalità. Vorrei esprimere la solidarietà al Corpo per le violenze che si sono verificate nei confronti di agenti di Polizia: è un fenomeno preoccupante per il quale esprimo la vicinanza al Corpo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, e una rappresentanza del Corpo in occasione del 173/mo anniversario di fondazione.