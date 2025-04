Polizia: Rampelli, 'punto fermo valori democratici e costituzionali'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Oggi celebriamo il 173/mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un'occasione per esprimere la nostra profonda gratitudine agli uomini e alle donne che, con coraggio e dedizione, tutelano quotidianamente la sicurezza dei cittadini. Con il loro impegno instancabile e la loro professionalità rappresentano un essenziale punto fermo per i valori democratici e costituzionali della nostra Nazione". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.

"Nonostante le sfide quotidiane e le difficoltà, spesso fronteggiate con umiltà, i nostri agenti -aggiunge- dimostrano un’integrità e un onore incrollabili. Anche quando umiliati o feriti, come vediamo in molte manifestazioni, riescono a mantenere intatta la loro dignità e il loro orgoglio nel servire lo Stato, senza cedere alle provocazioni di piccoli delinquenti. È nostro dovere, come società e nazione, riconoscere e valorizzare gli sforzi della Polizia di Stato. Ribadiamo la necessità di una maggiore tutela da parte delle Istituzioni, come quella espressa nel decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri pochi giorni fa, affinché possano operare con i mezzi adeguati e senza paura di fronte al malaffare, alla violenza e alla criminalità diffusa".