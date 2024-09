Un ragazzo è stato accoltellato da un coetaneo in una scuola di Pompei: la vittima non sarebbe in pericolo di vita

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un coetaneo in una scuola di Pompei al culmine di una lite che, secondo le prime informazioni, sarebbe scattata per una ragazza.

Le condizioni del ragazzo accoltellato a Pompei

Il drammatico evento è avvenuto oggi, giovedì 12 settembre, in un istituto alberghiero a Pompei.

Subito dopo l’aggressione è stato lanciato l’allarme per richiedere l’intervento degli operatori sanitari sul luogo. La vittima, ferita alla schiena con un fendente, è stata soccorsa dal 118 ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo i primi accertamenti è stata trasportata in ospedale, dove sarebbe stata classificata con codice giallo.

Fermato il coetaneo

Il ragazzo accusato dell’aggressione è stato immediatamente fermato e si trova attualmente negli uffici del commissariato di Polizia. La sua posizione è ora al vaglio della Procura dei Minori di Napoli, che dovrà valutare le responsabilità e le conseguenze legali per quanto accaduto.

Le indagini dopo l’aggressione a Pompei

Le forze dell’ordine in queste ore stanno effettuando le indagini e raccogliendo le testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire alle ragioni che hanno spinto il giovane a compiere tale gesto. Inoltre, si indaga anche sul possibile coinvolgimento di altri minorenni presenti all’interno dello stesso istituto.