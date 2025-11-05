Ponte Messina: Barbagallo (Pd), 'Salvini commissariato da Palazzo Chigi'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Dopo la decisione della Corte dei Conti e le criticità sollevate dagli organi di controllo, oggi apprendiamo a mezzo stampa che Palazzo Chigi ha sottratto il dossier del Ponte sullo Stretto al Ministero delle Infrastrutture. È la conferma del falliment...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dopo la decisione della Corte dei Conti e le criticità sollevate dagli organi di controllo, oggi apprendiamo a mezzo stampa che Palazzo Chigi ha sottratto il dossier del Ponte sullo Stretto al Ministero delle Infrastrutture. È la conferma del fallimento della gestione politica del ministro Salvini. Siamo davanti a un vero e proprio Salvini commissariato”.

Così Anthony Barbagallo, capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti della Camera.

“Il governo Meloni ha trasformato il Ponte sullo Stretto in un’operazione di propaganda. La Corte dei Conti ha evidenziato irregolarità, imprecisioni e mancanze nella documentazione. E oggi, addirittura, la Presidenza del Consiglio si sostituisce al ministro per 'riparare errori': un fatto politicamente gravissimo”, conclude.